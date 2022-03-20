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Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова: загинуло 5 цивільних, серед них дитина

Фото: окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова (facebook.com/cyber.hnuvs)
Автор: Марія Кучерявець

В ніч на 20 березня російсько-окупаційні війська обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок чого загинули п'ятеро цивільних, серед них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника начальника поліції Харківської області Вячеслава Маркова.

"Тільки в Індустріальному районі міста Харкова за ніч з 19.02 на 20.02 від обстрілу загинуло п'ятеро цивільних людей.
Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років", - написав він.

Нагадаємо, також окупанти обстріляли район ХТЗ в Харкові, внаслідок чого загинули чоловік та загинула 9-річна дитина.

Зазначимо, війна РФ проти України триває 25-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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