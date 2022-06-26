Оккупанты обстреляли Харьковскую область: есть погибшие и раненый

Российские войска обстреляли Чугуевскую общину в Харьковской области, два человека погибли, один пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Чугуева Галину Минаеву в Telegram.
"В результате сегодняшнего обстрела со стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранения", - написала она.
Кроме того, взрывы вызвали пожар.
Минаева призывает граждан находиться в укрытиях или в непосредственной близости от них.
Как сообщалось ранее, ночью 26 июня оккупанты обстреляли Харьков. Также россияне обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.