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Окупанти обстріляли Харківську область: є загиблі і поранений

Архівне фото: окупанти обстріляли Чугуївську громаду (t me itsdonetsk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстріляли Чугуївську громаду у Харківській області, двоє людей загинули, один постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Чугуєва Галину Мінаєву у Telegram.

"Ввнаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців та один отримав поранення", - написала вона.

Окрім того, вибухи спричинили пожежу.

Мінаєва закликає громадян знаходитись в укриттях або у безпосередній близькості від них.

Як повідомлялося раніше, вночі 26 червня окупанти обстріляли Харків. Також росіяни обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони.

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ХарківЧугуевВійна Росії проти України