UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты снова обстреляли Харьков: разрушены дома, по меньшей мере 2 раненых

Фото: оккупанты снова обстреляли Харьков (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

12 апреля российские войска в очередной раз обстреляли жилые кварталы Харькова. Разрушены и повреждены дома, а по меньшей мере два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Харків".

"По меньшей мере два человека ранены в результате обстрела жилых кварталов на юге Харькова днем 12 апреля, сообщили в областной военной администрации. Российским снарядом разрушены и повреждены несколько зданий", - пишет издание.

Отметим, российские оккупанты активно обстреливают жилые кварталы Харькова. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что интенсивность обстрелов возросла и расширилась география бомбардировок.

Ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Харьков новыми видами бомб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины