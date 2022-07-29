Оккупанты обстреляли остановку в Николаеве: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты утром 29 июля обстреляли спальный район Николаева. В результате атаки врага погибли по меньшей мере 4 человека, получили ранения - 7.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Николаевской ОВА Виталия Кима.
По словам чиновника, оккупанты ударили неподалеку остановки общественного транспорта.
"12 человек лежат на земле, кареты скорой быстро поехали, работают", - сказал Ким.
Позже глава ОВА уточнил, что в результате обстрела российских оккупантов 4 человека погибли, а 7 - получили ранения.
Напомним, утром 29 июля в Николаеве прогремели взрывы. Это произошло уже после отмены воздушной тревоги.
Мэр города Александр Сенкевич подтвердил обстрел кассетными снарядами одного из районов.