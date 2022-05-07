Оккупанты обстреляли из "Градов" Приволье Луганской области: погибли дети

Российские войска из "Градов" обстреляли Приволье в Луганской области. В результате погибли двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
В частности, оккупанты 7 мая после обеда обстреляли жилой сектор Приволья. Вражеские снаряды попали в жилые дома.
Группа быстрого реагирования "Луганск-1" на одной из улиц во дворе обнаружили два тела несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни.
Также еще две девочки 12 и 8 лет и женщина 69 лет получили тяжелые ранения.
"На месте до сих пор работают полицейские, жертв может быть больше. "русский мир" отбирает жизнь у нашего будущего - у наших деток", - написал глава ОВА.
Ранее мы сообщали, что в Луганской области под обстрелами остаются около 50 тысяч жителей.
Также мы писали, что в Луганской области не осталось ни одной действующей АЗС.
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