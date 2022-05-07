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Окупанти обстріляли з "Градів" Привілля Луганської області: загинули діти

Окупанти обстріляли Луганську область (facebook.com)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська з "Градів" обстріляли Привілля у Луганській області. Внаслідок цього загинули двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зокрема, окупанти 7 травня пообіді обстріляли житловий сектор Привілля. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки.

Група швидкого реагування "Луганськ-1" на одній з вулиць у дворі виявили два тіла неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя.

Також ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років отримали тяжкі поранення.

"На місці досі працюють поліцейські, жертв може бути більше. "руський мир" відбирає життя в нашого майбутнього - в наших діток", - написав голова ОВА.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області під обстрілами залишаються близько 50 тисяч жителів.

Також ми писали, що у Луганській області не залишилося жодної діючої АЗС.

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Луганськ