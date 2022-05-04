Оккупанты обстреляли из "Градов" общину в Днепропетровской области: повреждены дома

Российские войска обстреляли из "Градов" Великомихайловскую общину Днепропетровской области. В результате повреждено много домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченка.
Сообщается, что оккупанты попали в два села. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.
"Людей не задело. Большинство местных жителей выехали с опасной территории", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что вчера, 3 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. В результате разрушена железнодорожная инфраструктура.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 70-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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