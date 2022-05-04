Оккупанты обстреляли из "Градов" общину в Днепропетровской области: повреждены дома

Российские войска обстреляли из "Градов" Великомихайловскую общину Днепропетровской области. В результате повреждено много домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченка.

Сообщается, что оккупанты попали в два села. Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.

"Людей не задело. Большинство местных жителей выехали с опасной территории", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)