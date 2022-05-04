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Окупанти обстріляли з "Градів" громаду у Дніпропетровській області: пошкоджено будинки

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська обстріляли з "Градів" Великомихайлівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок цього пошкоджено багато будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Повідомляється, що окупанти поцілили у два села. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі та дитячому садку.

"Людей не зачепило. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Раніше ми повідомляли, що вчора, 3 травня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Внаслідок цього зруйновано залізничну інфраструктуру.

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