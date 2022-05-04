Окупанти обстріляли з "Градів" громаду у Дніпропетровській області: пошкоджено будинки

Російські війська обстріляли з "Градів" Великомихайлівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок цього пошкоджено багато будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Повідомляється, що окупанти поцілили у два села. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі та дитячому садку.
"Людей не зачепило. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що вчора, 3 травня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Внаслідок цього зруйновано залізничну інфраструктуру.
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