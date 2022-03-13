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Оккупанты обстреляли из "града" село Высокополье в Херсонской области

Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты открыли огонь по селу Высокополья в Херсонской области. Обстреляли садик и вывели из строя газотранспортную сеть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Бориса Силенкова.

В результате обстрела отсутствует свет и повреждены дома в селе.

"Это единственная община в области, которая открыто вступила в бой с оккупантами. Два дня защищали украинскую землю от русских фашистов, которые наступали с Н. Воронцовского и В. Александровского районов. Сегодня третий день и они не сдали Высокополье",- пишет Силенков.

Война России против Украины продолжается восемнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская ФедерацияУкраинаХерсонская область