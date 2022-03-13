Окупанти обстріляли з "граду" село Високопілля у Херсонській області

Російські окупанти відкрили вогонь по селу Високопілля у Херсонській області. Обстріляли садочок та вивели з ладу газотранспортну мережу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Бориса Сіленкова.

"Це єдина громада в області, яка відкрито вступила в бій з окупантами. Два дні боронили українську землю від російських фашистів, які наступали з Н.Воронцовського і В.Олександрівського районів. Сьогодні третій день і вони не здали Високопілля",- пише Сіленков.

Війна Росії проти України триває вісімнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.