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Окупанти обстріляли з "граду" село Високопілля у Херсонській області

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Неділя 13 березня 2022 23:03
Окупанти обстріляли з "граду" село Високопілля у Херсонській області Фото: Окупанти обстріляли з "граду" село Високопілля у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по селу Високопілля у Херсонській області. Обстріляли садочок та вивели з ладу газотранспортну мережу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку колишнього голови Херсонської обласної державної адміністрації Бориса Сіленкова.

Внаслідок обстрілу відсутнє світло й пошкоджені будинки у селі.

"Це єдина громада в області, яка відкрито вступила в бій з окупантами. Два дні боронили українську землю від російських фашистів, які наступали з Н.Воронцовського і В.Олександрівського районів. Сьогодні третій день і вони не здали Високопілля",- пише Сіленков.

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