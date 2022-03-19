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Оккупанты обстреляли из "града" село в Днепропетровской области

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Суббота 19 марта 2022 23:03
Оккупанты обстреляли из "града" село в Днепропетровской области Фото: оккупанты обстреляли из "Града" село в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обстреляли из града село Большая Кастромка. Обошлось без жертв среди гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Также в половине девятого вечера ударили орки по Большой Кастромке, это пригород Зеленодольска. Разбили один дом, немного пострадала улица, газопровод. Но, слава Богу, тоже без жертв. Отработала и все потушила наша пожарная служба",- заявил Вилкул.

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