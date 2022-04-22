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Оккупанты обстреляли еще один поселок в Харьковской области: есть погибший и раненные

Фото: последствия вражеского обстрела поселка Коротич Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты 22 апреля обстреляли поселок городского типа Коротич в Харьковской области. В результате вражеского удара один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 22 апреля российские военные обстреляли поселок Коротич Харьковского района. В результате удара повреждены и разрушены складские помещения.

При обстреле оккупантов погиб один человек. Еще 6 мирных жителей получили ранения. Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

Фото: последствия вражеского обстрела поселка Коротич Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)

Напомним, Харьковская областная военная администрация не ожидает массированной атаки на город. Однако оккупанты готовят провокации в период пасхальных праздников.

Отметим, последние несколько дней интенсивность обстрелов Харькова возросла - за прошедшие сутки город подвергся 50 артиллерийским и ракетным ударам. В результате вражеских атак среди мирного населения есть жертвы и пострадавшие.

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