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Интенсивность обстрелов возросла. В Харькове 16 пострадавших и трое погибших, - ОВА

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Харьковская область, Вторник 19 апреля 2022 15:59
Интенсивность обстрелов возросла. В Харькове 16 пострадавших и трое погибших, - ОВА Фото: Олег Синегубов (в центре) (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал об ухудшении ситуации в Харькове и регионе в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

Жилые кварталы Харькова продолжают находиться под плотным огнем врага. Российские оккупанты бьют реактивными системами залпового огня с расстояния 35-40 км.

"По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы", – заявил Синегубов.

По его словам, общая интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Глава ОВА еще раз призвал жителей города не выходить на улицы без необходимости и находиться в укрытиях во время тревоги.

"Мы разрабатываем совместно с военными план мер по празднованию Пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим вскоре", – добавил Синегубов.

Кстати, в Минобороны заявили об активизации РФ наступательных действий в Восточной операционной зоне.

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