Массированной атаки Харькова не ожидается, но враг готовит в городе провокации, - глава ОВА

Массированной атаки Харькова не ожидается, однако противник готовит провокации в городе. Враг наращивает силы в направлении Изюма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

По его словам, оперативная и военная обстановка в Харькове не меняется. Однако и попытки оккупантов взять город штурмом на сегодняшний день не прогнозируют.

"Массированной атаки на город Харьков с попыткой прорыва не будет. Это если мы учитываем те силы и средства, которыми сейчас владеет враг на севере и на северо-восточном направлении", - написал в Facebook Синегубов.

По его словам, оперативная и военная обстановка в Харькове не меняется. Однако противник готовит провокации в городе во время пасхальных праздников. Ожидается, что враг продолжит обстрелы мирного населения.