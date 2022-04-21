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Массированной атаки Харькова не ожидается, но враг готовит в городе провокации, - глава ОВА

Новина українською →
Харьков, Четверг 21 апреля 2022 18:49
Массированной атаки Харькова не ожидается, но враг готовит в городе провокации, - глава ОВА Фото: массированной атаки Харькова не ожидается (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Массированной атаки Харькова не ожидается, однако противник готовит провокации в городе. Враг наращивает силы в направлении Изюма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, оперативная и военная обстановка в Харькове не меняется. Однако и попытки оккупантов взять город штурмом на сегодняшний день не прогнозируют.

"Массированной атаки на город Харьков с попыткой прорыва не будет. Это если мы учитываем те силы и средства, которыми сейчас владеет враг на севере и на северо-восточном направлении", - написал в Facebook Синегубов.

По его словам, оперативная и военная обстановка в Харькове не меняется. Однако противник готовит провокации в городе во время пасхальных праздников. Ожидается, что враг продолжит обстрелы мирного населения.

Напомним, последние несколько дней интенсивность обстрелов Харькова возросла. Каждый день оккупанты бьют по городу из реактивных систем залпового огня. В результате среди мирного населения есть жертвы и пострадавшие.

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