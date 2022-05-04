Оккупанты обстреляли две общины в Донецкой области. Поврежден коксохимический завод

Под минометный обстрел врага попал Авдеевский коксохимический завод. Повреждено здание, информации о жертвах пока нет. Также в Авдеевской общине разрушениям подверглись жилой дом и школа.

Оккупанты обстреливали Марьинку зажигательными снарядами. Возникли возгорания в частном секторе.

При этом вражеские силы почти круглосуточно атакуют Новомихайловку. Специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровку.

Кириленко призвал жителей области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.