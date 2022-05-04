Окупанти обстріляли дві громади у Донецькій області. Пошкоджений коксохімічний завод

Під мінометний обстріл ворога потрапив Авдіївський коксохімічний завод. Пошкоджена будівля, інформації про жертв наразі немає. Також в Авдіївській громаді руйнувань зазнали житловий будинок і школа.

Окупанти обстрілювали Мар’їнку запалювальними снарядами. Виникли загоряння у приватному секторі.

При цьому ворожі сили майже цілодобово атакують Новомихайлівку. Фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку.

Кириленко закликав жителів області евакуюватися у більш безпечні регіони України.