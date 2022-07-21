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Оккупанты снова обстреляли Донецкую область: есть жертвы и значительные разрушения

Фото: оккупанты снова обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть погибший и раненые, а также уничтожены две школы и столько же заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 20 июля россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Константиновке. Еще 5 человек получили ранения", - рассказал он.

Кроме того, оккупанты разрушили две школы в Краматорске и Константиновке. Также в ночь на 21 июля была обстреляна промышленная часть Краматорска - предприятия СКМЗ и НКМЗ.

В Бахмуте ракеты попали по центру города. В тоже время в Торецке ракетный удар пришелся по двору частного дома. К счастью, снаряд не разорвался.

"Кассетным боеприпасом рашисты обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом. Информации о раненых и погибших в настоящее время нет", - отметил Кириленко.

Напомним, войска РФ ведут штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС, но безуспешно. ВСУ принудили оккупантов к бегству.

По данным американского Института изучения войны, на текущем этапе войны Москва не будет отдавать приоритет захвату Славянска, а сосредоточится на захвате Северска и Бахмута.

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