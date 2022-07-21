Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є жертви і значні руйнування

"За 20 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Костянтинівці. Ще 5 людей отримали поранення", - розповів він.

Крім того, окупанти зруйнували дві школи в Краматорську та Костянтинівці. Також в ніч на 21 липня була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ і НКМЗ.

У Бахмуті ракети влучили по центру міста. У той же час в Торецьку ракетний удар припав по двору приватного будинку. На щастя, снаряд не розірвався.

"Касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок. Інформації про поранених і загиблих в даний час немає", - зазначив Кириленко.