Окупанти знову обстріляли Донецьку область: є жертви і значні руйнування

Окупанти в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті ударів є загиблий і поранені, а також знищені дві школи і стільки ж заводів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 20 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Костянтинівці. Ще 5 людей отримали поранення", - розповів він.
Крім того, окупанти зруйнували дві школи в Краматорську та Костянтинівці. Також в ніч на 21 липня була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ і НКМЗ.
У Бахмуті ракети влучили по центру міста. У той же час в Торецьку ракетний удар припав по двору приватного будинку. На щастя, снаряд не розірвався.
"Касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок. Інформації про поранених і загиблих в даний час немає", - зазначив Кириленко.
Нагадаємо, війська РФ ведуть штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС, але безуспішно. ЗСУ примусили окупантів до втечі.
За даними американського Інституту вивчення війни, на поточному етапі війни Москва не буде віддавати пріоритет захопленню Слов'янська, а зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута.
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