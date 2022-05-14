Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибли 3 гражданских

Российские войска 14 мая обстреляли Донецкую область. В результате погибли 3 мирных жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Россиян убили 2 гражданских в Богородичном и 1 в Керамику. Также еще 4 человека получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана двум людям, которые были ранены в Луганской области.
Также пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, что вчера, 13 мая, войска РФ за сутки в Донецкой области убили одного гражданского.
Также мы писали, что на Донбассе ВСУ отбили 10 атак россиян.
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