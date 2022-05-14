Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибли 3 гражданских

Россиян убили 2 гражданских в Богородичном и 1 в Керамику. Также еще 4 человека получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана двум людям, которые были ранены в Луганской области.

Также пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.