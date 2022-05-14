Росіяни обстріляли Донецьку область: за добу загинули 3 цивільних

Росіян вбили 2 цивільних у Богородичному та 1 у Кераміку. Також ще 4 людини отримали поранення.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, яких було поранено у Луганській області.

Також наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.