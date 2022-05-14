Росіяни обстріляли Донецьку область: за добу загинули 3 цивільних

Російські війська 14 травня обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього загинули 3 мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Росіян вбили 2 цивільних у Богородичному та 1 у Кераміку. Також ще 4 людини отримали поранення.
Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, яких було поранено у Луганській області.
Також наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що вчора, 13 травня, війська РФ за добу в Донецькій області вбили одного цивільного.
Також ми писали, що на Донбасі ЗСУ відбили 10 атак росіян.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!