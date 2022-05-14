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Росіяни обстріляли Донецьку область: за добу загинули 3 цивільних

Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська 14 травня обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього загинули 3 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Росіян вбили 2 цивільних у Богородичному та 1 у Кераміку. Також ще 4 людини отримали поранення.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, яких було поранено у Луганській області.

Також наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що вчора, 13 травня, війська РФ за добу в Донецькій області вбили одного цивільного.

Також ми писали, що на Донбасі ЗСУ відбили 10 атак росіян.

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Донецька область