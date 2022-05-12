Оккупанты обстреляли Донецкую область: за сутки погибло 4 мирных жителей

Военные РФ убили 2 гражданских в Новоселовке, 1 в Авдеевке и 1 в Лимане. Также еще 5 человек получили ранения.

Глава ОВА отмечает, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Оккупанты обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)