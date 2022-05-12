Окупанти обстріляли Донецьку область: за добу загинуло 4 мирних мешканців

Російські військові 12 травня обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього загинуло 4 мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Військові РФ вбили 2 цивільних у Новоселівці, 1 в Авдіївці та 1 у Лимані. Також ще 5 людей отримали поранення.
Голова ОВА зазначає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що вчора, 11 травня, внаслідок обстрілів окупантами Донецької області поранення отримали двоє цивільних.
Також ми писали, що на Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 250 окупантів.
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