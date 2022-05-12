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Окупанти обстріляли Донецьку область: за добу загинуло 4 мирних мешканців

Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові 12 травня обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього загинуло 4 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Військові РФ вбили 2 цивільних у Новоселівці, 1 в Авдіївці та 1 у Лимані. Також ще 5 людей отримали поранення.

Голова ОВА зазначає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Окупанти обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, що вчора, 11 травня, внаслідок обстрілів окупантами Донецької області поранення отримали двоє цивільних.

Також ми писали, що на Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 250 окупантів.

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Донецька область