Окупанти обстріляли Донецьку область: за добу загинуло 4 мирних мешканців

Військові РФ вбили 2 цивільних у Новоселівці, 1 в Авдіївці та 1 у Лимані. Також ще 5 людей отримали поранення.

Голова ОВА зазначає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Окупанти обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)