ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Донецьку область: за добу загинуло 4 мирних мешканців

Новость на русском →
Донецька область, Четвер 12 травня 2022 20:37
Окупанти обстріляли Донецьку область: за добу загинуло 4 мирних мешканців Російський військовий (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові 12 травня обстріляли Донецьку область. Внаслідок цього загинуло 4 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Військові РФ вбили 2 цивільних у Новоселівці, 1 в Авдіївці та 1 у Лимані. Також ще 5 людей отримали поранення.

Голова ОВА зазначає, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Окупанти обстріляли Донецьку область: за добу загинуло 4 мирних мешканцівОкупанти обстріляли Донецьку область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, що вчора, 11 травня, внаслідок обстрілів окупантами Донецької області поранення отримали двоє цивільних.

Також ми писали, що на Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 250 окупантів.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область