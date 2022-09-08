ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Новина українською →
Донецкая область, Четверг 08 сентября 2022 15:47
Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: Оккупанты обстреляли Донецкую область (t me itsdonetsk)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 8 сентября, российские оккупационные войска обстреляли Донецкую область. В результате этого два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Facebook.

Оккупанты совершили массированный обстрел из РСЗО "Ураган" и минометов центральной части Бахмута. Снаряды россиян попали в частные дома, магазины, АЗС и многоэтажки. В результате этого погиб один местный житель, еще четверо получили ранения.

Кроме этого, войска РФ из артиллерии обстреляла пгт Нью-Йорк г. Торецка, в результате чего у собственного дома погибла женщина.

Напомним, утро 7 сентября россияне нанесли ракетный удар по Славянску. Одна из ракет попала в многоэтажный дом, вследствие чего "сложился" один из подъездов.

Кроме того, в ночь на 4 сентября российские оккупанты "освободили" Славянск от СТО и спортзала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
Контрнаступление ВСУ: наши бойцы вернули уже 700 квадратных километров на двух направлениях
DAILY
Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации
Юлия Акимовакорреспондент Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации