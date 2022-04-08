Оккупанты обстреляли дом в Лисичанске: погибла женщина

Сообщается, что огонь в течение дня российская армия открывала по Северодонецку, Щедрищево, Кременной, Тошковке и Лисичанску.

Отмечается, что в Лисичанске загорелись частный жилой дом, летняя кухня и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожар и под обломками нашли женщину без признаков жизни.

"В Северодонецке в очередной раз российские нелюди обстреляли многоэтажки - горели квартиры и склады. В Щедрищево пылало сразу несколько жилых домов. В Кременной в течение дня спасатели боролись с пламенем в жилых домах и гаражах", - написал Гайдай.

Также в Тошковке и Дубраве Луганской области произошло возгорание сухой травы и подстилки хвойного леса.

В Лисичанске в результате обстрелов загорелся частный дом (t.me/luhanskaVTSA)