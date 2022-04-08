Оккупанты обстреляли дом в Лисичанске: погибла женщина

В городе Лисичанск Луганской области российские войска обстреляли дом. Под завалами спасатели нашли женщину без признаков жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Сообщается, что огонь в течение дня российская армия открывала по Северодонецку, Щедрищево, Кременной, Тошковке и Лисичанску.
Отмечается, что в Лисичанске загорелись частный жилой дом, летняя кухня и хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожар и под обломками нашли женщину без признаков жизни.
"В Северодонецке в очередной раз российские нелюди обстреляли многоэтажки - горели квартиры и склады. В Щедрищево пылало сразу несколько жилых домов. В Кременной в течение дня спасатели боролись с пламенем в жилых домах и гаражах", - написал Гайдай.
Также в Тошковке и Дубраве Луганской области произошло возгорание сухой травы и подстилки хвойного леса.
В Лисичанске в результате обстрелов загорелся частный дом (t.me/luhanskaVTSA)
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и жилые дома в Лисичанске.
Также мы писали, что в Луганской области оккупанты разрушили все больницы.
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