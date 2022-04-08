Окупанти обстріляли будинок у Лисичанську: загинула жінка

Повідомляється, що вогонь протягом дня російська армія відкривала по Сєвєродонецьку, Щедрищевому, Кремінній, Тошківці та Лисичанську.

Зазначається, що у Лисичанську загорілися приватний житловий будинок, літня кухня та господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу та під уламками знайшли жінку без ознак життя.

"У Сєвєродонецьку вкотре російські нелюди обстріляли багатоповерхівки - горіли квартири та склади. В Щедрищевому палало одразу декілька житлових будинків. У Кремінній протягом дня рятувальники боролися із полум’ям в житлових будинках та гаражах", - написав Гайдай.

Також в Тошківці та Діброві Луганської області сталося загоряння сухої трави та підстилки хвойного лісу.

У Лисичанську внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок (t.me/luhanskaVTSA)