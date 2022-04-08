Окупанти обстріляли будинок у Лисичанську: загинула жінка

У місті Лисичанськ Луганської області російські війська обстріляли будинок. Під завалами рятувальники знайшли жінку без ознак життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Повідомляється, що вогонь протягом дня російська армія відкривала по Сєвєродонецьку, Щедрищевому, Кремінній, Тошківці та Лисичанську.
Зазначається, що у Лисичанську загорілися приватний житловий будинок, літня кухня та господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу та під уламками знайшли жінку без ознак життя.
"У Сєвєродонецьку вкотре російські нелюди обстріляли багатоповерхівки - горіли квартири та склади. В Щедрищевому палало одразу декілька житлових будинків. У Кремінній протягом дня рятувальники боролися із полум’ям в житлових будинках та гаражах", - написав Гайдай.
Також в Тошківці та Діброві Луганської області сталося загоряння сухої трави та підстилки хвойного лісу.
У Лисичанську внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок (t.me/luhanskaVTSA)
Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку і житлові будинки в Лисичанську.
Також ми писали, що у Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!