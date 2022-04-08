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Окупанти обстріляли будинок у Лисичанську: загинула жінка

У Лисичанську внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Лисичанськ Луганської області російські війська обстріляли будинок. Під завалами рятувальники знайшли жінку без ознак життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що вогонь протягом дня російська армія відкривала по Сєвєродонецьку, Щедрищевому, Кремінній, Тошківці та Лисичанську.

Зазначається, що у Лисичанську загорілися приватний житловий будинок, літня кухня та господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу та під уламками знайшли жінку без ознак життя.

"У Сєвєродонецьку вкотре російські нелюди обстріляли багатоповерхівки - горіли квартири та склади. В Щедрищевому палало одразу декілька житлових будинків. У Кремінній протягом дня рятувальники боролися із полум’ям в житлових будинках та гаражах", - написав Гайдай.

Також в Тошківці та Діброві Луганської області сталося загоряння сухої трави та підстилки хвойного лісу.

У Лисичанську внаслідок обстрілів загорівся приватний будинок (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку і житлові будинки в Лисичанську.

Також ми писали, що у Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні.

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