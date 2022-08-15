Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

Днем россияне ударили из "Ураганов" по Зеленодольской общине, а также по приграничью территории Апостоловской теробщины, которая в Криворожском районе. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Также оккупанты обстреляли территории между населенными пунктами в Марганецкой общине Никопольского района. Пострадавших нет.