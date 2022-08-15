Оккупанты снова массированно обстреляли Днепропетровскую область: названы последствия
Российские оккупационные войска ночью 15 августа снова обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попали два района - Синельниковский и Никопольский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Так, Никопольский район россияне атаковали из "Градов". В город прилетели 20 реактивных снарядов. В результате ударов разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.
Еще 20 снарядов попали в Марганецкую общину. Там без разрушений и пострадавших.
В Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры.
При этом по Синельниковскому району российская армия выпустила четыре ракеты С-300. Ударом разрушен объект социальной инфраструктуры.
Резниченко отметил, что одну российскую ракету - Х-59 - удалось сбить.
Напомним, россияне в ночь на 15 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. Ракеты попали на территорию одного из предприятий города.
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