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Оккупанты снова массированно обстреляли Днепропетровскую область: названы последствия

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Днепр, Понедельник 15 августа 2022 09:18
Оккупанты снова массированно обстреляли Днепропетровскую область: названы последствия Фото: оккупанты снова массированно обстреляли Днепропетровскую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска ночью 15 августа снова обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попали два района - Синельниковский и Никопольский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Так, Никопольский район россияне атаковали из "Градов". В город прилетели 20 реактивных снарядов. В результате ударов разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.

Еще 20 снарядов попали в Марганецкую общину. Там без разрушений и пострадавших.

В Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры.

При этом по Синельниковскому району российская армия выпустила четыре ракеты С-300. Ударом разрушен объект социальной инфраструктуры.

Резниченко отметил, что одну российскую ракету - Х-59 - удалось сбить.

Напомним, россияне в ночь на 15 августа нанесли удар по Слободскому району Харькова. Ракеты попали на территорию одного из предприятий города.

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