Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов": есть повреждения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука .

"В течение дня оккупанты из ствольной артиллерии и "Ураганов" ударили по населенным пунктам Большая Костромка и Малая Костромка", - написал он.

Лукашук сообщил, что в Малой Костромке в результате обстрелов была разрушена хозяйственная постройка, еще одна сгорела.

Жители не пострадали.