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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів": є пошкодження

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Дніпропетровська область, Субота 25 червня 2022 20:46
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів": є пошкодження Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів" (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області з "Ураганів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

"Протягом дня окупанти з ствольної артилерії та "Ураганів" вдарили по населеним пунктам Велика Костромка і Мала Костромка", - написав він.

Лукашук повідомив, що у Малій Костромці внаслідок обстрілів була зруйнована господарча споруда, ще одна згоріла.

Мешканці не постраждали.

Як повідомлялося раніше, сьогодні окупанти завдали два ракетні удари по Рівненській області.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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