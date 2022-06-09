Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть разрушенные дома, - глава ОВА

Утро 9 июня в Днепропетровской области было не спокойным. Враг снова обстрелял Криворожский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

По его словам, оккупанты 5 раз ударили из артиллерии по Зеленодольской общине. Кроме того, в Великой Костроме есть разрушение домов. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, российские самолеты обстреляли Сумскую область. Под удар попала Эсманская община, Шосткинский район, Середина-Буда, Краснопольский район.

Мы также писали о том, что из-за обстрелов оккупантов инфраструктура в Луганской области разрушена полностью. При этом, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ее можно отстроить заново за 7 лет.

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