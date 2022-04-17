Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Есть погибший

Российские оккупанты открыли огонь по Днепропетровской области со стороны Херсонской области. В результате обстрела погиб гражданский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По словам председателя Днепропетровского государственного совета, границы области защищены, а инфраструктура продолжает работать.

"Сегодня в Днепропетровской области зафиксирован один вражеский обстрел из Херсонской области по окрестностям Криворожского района. К сожалению, один человек погиб", - заявил Лукашук.

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