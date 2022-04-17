Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Є загиблий

Російські окупанти відкрили вогонь по Дніпропетровській області зі сторони Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув цивільний.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
"Сьогодні в Дніпропетровській області зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонської області по околицях Криворізького району. На жаль, одна людина загинула", - заявив Лукашук.
За словами голови Дніпропетровської державної ради, кордони області захищені, а інфраструктура продовжує працювати.
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