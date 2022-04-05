Оккупанты обстреливают город Изюм, чтобы обвинить в этом ВСУ, - Генштаб

В городе Изюме российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

В частности, они с этой целью осуществляют обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".

Сообщается, что в городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы сообщали, что оккупанты продолжают наступательные действия в направлении изюма и проводят разведку.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 41-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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