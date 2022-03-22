Российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Северодонецке (Луганская область). В результате загорелась крыша, но никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram МВД.

"В Северодонецке оккупанты открыли огонь по детской больнице. В результате чего произошло возгорание крыши. Спасатели ГСЧС Украины оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых - это врачи", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские войска также обстреляли магазин в Северодонецке. По уточненным данным, погиб один человек и еще 10 получили ранения.

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