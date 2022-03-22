Російські окупанти обстріляли дитячу лікарню у Сєвєродонецьку (Луганська область). В результаті спалахнув дах, але ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram МВС.

"У Сєвєродонецьку окупанти відкрили вогонь по дитячій лікарні. Внаслідок чого сталося загоряння даху. Рятувальники ДСНС України оперативно евакуювали 7 маленьких пацієнтів та 15 дорослих, 8 з яких - це лікарі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські війська також обстріляли магазин у Сєвєродонецьку. За уточненими даними, загинула одна особа та ще 10 отримали поранення.

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