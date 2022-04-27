Оккупанты обстреляли Чугуев под Харьковом: повреждены дома, двое раненых

"После обеда оккупанты обстреляли Чугуев, двое взрослых получили ранения. Также в результате обстрела повреждена инфраструктура и жилые дома", - сообщила изданию мэр Чугуева Галина Минаева.

Напомним, оккупанты ночью в очередной раз обстреляли жилые дома Харькова и области. В результате погибли три человека, а еще 15 получили ранения.

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