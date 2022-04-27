Окупанти обстріляли Чугуїв під Харковом: пошкоджені будинки, двоє поранених

Сьогодні, 27 квітня російські окупанти обстріляли місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок чого пошкоджені будинки, інфраструктура, поранені двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Пообіді окупанти обстріляли Чугуїв, двоє дорослих отримали поранення. Також внаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура та житлові будинки", - повідомила виданню мер Чугуєва Галина Мінаєва.
Нагадаємо, окупанти вночі вчергове обстріляли житлові будинки Харкова та області. Внаслідок чого загинули троє людей, а ще 15 дістали поранення.
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