Оккупанты обстреляли Богодухов в Харьковской области: загорелись грузовики

Российские оккупанты 7 мая в очередной раз обстреляли город Богодухов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В результате обстрела произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания. Также повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю.

Ранее мы сообщали, что Украина предъявила обвинения двум российским оккупантам, которые обстреливали Харьковскую область.

Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей: есть погибшие.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!