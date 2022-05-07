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Оккупанты обстреляли Богодухов в Харьковской области: загорелись грузовики

Оккупанты обстреляли Харьковскую область (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты 7 мая в очередной раз обстреляли город Богодухов Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В результате обстрела произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания.

Также повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Оккупанты обстреляли Харьковскую область (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ранее мы сообщали, что Украина предъявила обвинения двум российским оккупантам, которые обстреливали Харьковскую область.

Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты расстреляли колонну из 15 автомобилей: есть погибшие.

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