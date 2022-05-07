Окупанти обстріляли Богодухів у Харківській області: загорілися вантажівки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа чотирьох вантажних транспортних засобів та нежитлової будівлі. Також пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю.

Раніше ми повідомляли, що Україна пред'явила звинувачення двом російським окупантам, які обстрілювали Харківську область.

Також ми писали, що у Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів: є загиблі.

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