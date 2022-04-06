Оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области: погибли три человека

Российские оккупанты обстреляли оккупированную Балаклею в Харьковской области. В результате артобстрела погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что 6 апреля военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел по жилым домам у города Балаклея Изюмского района.
В результате этого жилье людей частично разрушено. Кроме того, от обстрелов погибли три человека.
За процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры следственными СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее мы сообщали, что оккупанты по железной дороге перебрасывают в Харьковскую область вооружение и технику.
Также мэр Харькова сообщал, что город хорошо вооружен и готов к обороне, потребности в эвакуации нет.
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