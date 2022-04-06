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Оккупанты по железной дороге перебрасывают в Харьковскую область вооружение и технику, - Генштаб

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Среда 06 апреля 2022 21:05
Оккупанты по железной дороге перебрасывают в Харьковскую область вооружение и технику, - Генштаб Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 42-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, чтобы ускорить переброску военных грузов враг использует железнодорожное сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что уже зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (Российская Федерация) на железнодорожную станцию Купянск в Харьковской области.

Также на Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время, российские оккупанты осуществляют обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Ранее мэр Харькова сообщал, что город хорошо вооружен и готов к обороне, потребности в эвакуации нет.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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