UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты обстреляли АЗС в Сумской области: в многоэтажке вылетели окна

Автор: Наталья Скороход

В городе Лебедин Сумской области оккупанты разрушили автозаправочную станцию. В результате в многоэтажном жилом здании вылетели окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"5 марта в Лебедине вражеской авиацией разрушены АЗС (емкости без топлива) и повреждены окна в пятиэтажном жилом доме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались.

Напомним, что в результате боев в Сумской области украинские военные потерпели потери. Один боец погиб, еще двое получили ранение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВторжение России в Украину