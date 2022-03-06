Оккупанты обстреляли АЗС в Сумской области: в многоэтажке вылетели окна

В городе Лебедин Сумской области оккупанты разрушили автозаправочную станцию. В результате в многоэтажном жилом здании вылетели окна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"5 марта в Лебедине вражеской авиацией разрушены АЗС (емкости без топлива) и повреждены окна в пятиэтажном жилом доме", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались.
Напомним, что в результате боев в Сумской области украинские военные потерпели потери. Один боец погиб, еще двое получили ранение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.