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Окупанти обстріляли АЗС у Сумській області: у багатоповерхівці вилетіли вікна

Автор: Наталья Скороход

У місті Лебедин Сумської області окупанти зруйнували автозаправну станцію. В результаті в багатоповерховому житловому будинку вилетіли вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"5 березня в Лебедині ворожою авіацією зруйновані АЗС (ємності без палива) і пошкоджені вікна в п'ятиповерховому житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підрозділи ДСНС на місце події не залучалися.

Нагадаємо, що в результаті боїв у Сумській області українські військові зазнали втрат. Один боєць загинув, ще двоє отримали поранення.

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