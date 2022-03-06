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Оккупанты обстреливают и грабят Сумскую область: есть погибший и раненные среди военных

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Украина, Воскресенье 06 марта 2022 02:12
Оккупанты обстреливают и грабят Сумскую область: есть погибший и раненные среди военных Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОДА (novynarnia)
Автор: Наталья Скороход

Оккупанты обстреливают, грабят, берут в плен мирных жителей Сумской области. Также в результате боев есть потери среди украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя облгосадминистрации Сумской области Дмитрия Живицкого.

По его словам, оккупанты продолжают обстрелы мирных городов Сумской области. Произошла очередная бомбардировка Ахтырки, были обстрелы Краснополья, Лебедина и Сум.

"Такое чувство, что пограничные области активно обстреливают тяжелой артиллерией", - отметил Живицкий.

В результате боев с российскими оккупантами погиб украинский боец. Двое защитников получили ранение.

Продолжаются обстрелы в Тростянце. В Краснопольской общине вторые сутки работают энергетики. Треть города Сумы осталась без света и воды.

Оккупанты напали на транспорт, которым эвакуировали людей.

"Людей ограбили и взяли в плен. Неизвестно, спаслись ли они", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты грабят людей на трассах Сумской области. Люди не могут безопасно эвакуироваться.

От том, что происходит в Суммах и области, можно узнать по ссылке.

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