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Оккупанты обстреляли АЗС в Сумской области: в многоэтажке вылетели окна

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Украина, Воскресенье 06 марта 2022 02:58
Оккупанты обстреляли АЗС в Сумской области: в многоэтажке вылетели окна Фото: обстреляли АЗС в Сумской области (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Наталья Скороход

В городе Лебедин Сумской области оккупанты разрушили автозаправочную станцию. В результате в многоэтажном жилом здании вылетели окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"5 марта в Лебедине вражеской авиацией разрушены АЗС (емкости без топлива) и повреждены окна в пятиэтажном жилом доме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались.

Напомним, что в результате боев в Сумской области украинские военные потерпели потери. Один боец погиб, еще двое получили ранение.

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