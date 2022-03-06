ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли АЗС у Сумській області: у багатоповерхівці вилетіли вікна

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 березня 2022 02:58
Окупанти обстріляли АЗС у Сумській області: у багатоповерхівці вилетіли вікна Фото: обстріляли АЗС у Сумській області (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Наталья Скороход

У місті Лебедин Сумської області окупанти зруйнували автозаправну станцію. В результаті в багатоповерховому житловому будинку вилетіли вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"5 березня в Лебедині ворожою авіацією зруйновані АЗС (ємності без палива) і пошкоджені вікна в п'ятиповерховому житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підрозділи ДСНС на місце події не залучалися.

Нагадаємо, що в результаті боїв у Сумській області українські військові зазнали втрат. Один боєць загинув, ще двоє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Вторгнення Росії до України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати