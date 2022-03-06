Окупанти обстріляли АЗС у Сумській області: у багатоповерхівці вилетіли вікна
Фото: обстріляли АЗС у Сумській області (facebook.com/Zhyvytskyy)
У місті Лебедин Сумської області окупанти зруйнували автозаправну станцію. В результаті в багатоповерховому житловому будинку вилетіли вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"5 березня в Лебедині ворожою авіацією зруйновані АЗС (ємності без палива) і пошкоджені вікна в п'ятиповерховому житловому будинку", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що підрозділи ДСНС на місце події не залучалися.
Нагадаємо, що в результаті боїв у Сумській області українські військові зазнали втрат. Один боєць загинув, ще двоє отримали поранення.
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