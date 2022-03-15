Оккупанты обстреляли из авиации и корабельной артиллерии населенные пункты Одесской области

Российские военные прибегли к обстрелу из авиации и корабельной артиллерии двух населенных пунктов в Одесской области. Есть раненые среди украинских защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

"С утра по одному из наших населенных пунктов (Одесской области -ред.) были нанесены ракетные удары вражеской авиацией и кораблями. Имеем двух раненых Около 14:00 по другому населенному пункту, противник открыл огонь из корабельной артиллерии использовав около 90 снарядов. Но наши воины достойно держат оборону", - заявил Марченко.

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