Оккупанты обстреляли артиллерией Сумскую область. Поврежденные дома и интернат

Российская армия накануне Пасхи, 23 апреля, обстреляла Сумскую область. Оккупанты применили артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Россия атаковала Сумскую область со своей территории. Отмечается, что вражеские снаряды попали в психоневрологический интернат в селе Атинское. В здании выбиты двери и окна.
Также оккупанты обстреляли населенный пункт Бояро-Лежачи. Разрушениям подверглись частные дома. К счастью, никто из людей не пострадал.
Жителей Сумской области предупредили об угрозе провокаций со стороны российского агрессора.
Напомним, в ночь на 24 апреля Россия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. Известно о погибшем.
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