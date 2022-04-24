Оккупанты обстреляли артиллерией Сумскую область. Поврежденные дома и интернат

Россия атаковала Сумскую область со своей территории. Отмечается, что вражеские снаряды попали в психоневрологический интернат в селе Атинское. В здании выбиты двери и окна.

Также оккупанты обстреляли населенный пункт Бояро-Лежачи. Разрушениям подверглись частные дома. К счастью, никто из людей не пострадал.

Жителей Сумской области предупредили об угрозе провокаций со стороны российского агрессора.