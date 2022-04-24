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Оккупанты обстреляли артиллерией Сумскую область. Поврежденные дома и интернат

Фото: оккупанты обстреляли артиллерией Сумскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия накануне Пасхи, 23 апреля, обстреляла Сумскую область. Оккупанты применили артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Россия атаковала Сумскую область со своей территории. Отмечается, что вражеские снаряды попали в психоневрологический интернат в селе Атинское. В здании выбиты двери и окна.

Также оккупанты обстреляли населенный пункт Бояро-Лежачи. Разрушениям подверглись частные дома. К счастью, никто из людей не пострадал.

Жителей Сумской области предупредили об угрозе провокаций со стороны российского агрессора.

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области. Известно о погибшем.

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Война России против УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныСумская область